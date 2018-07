Frankfurt (www.fondscheck.de) - Nach dem Kursrutsch in der zweiten Junihälfte haben sich die Wogen an den Märkten etwas geglättet, auch im ETF-Handel, so die Deutsche Börse AG.Eine klare Richtung sei derzeit nicht auszumachen, Händler würden von Zu- und Abflüssen - in europäischen und nordamerikanischen Aktien berichten. Allenfalls im Handel mit Anleihe-ETFs mache sich der Handelskonflikt zwischen den USA und den anderen Industrieländern noch bemerkbar: Hier würden Anleger eher auf deutsche Staatsanleihen setzen und sich von allem trennen, was als riskanter gelte. ...

