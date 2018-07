London (www.fondscheck.de) - Die Zuflüsse in Gold-ETPs (ISIN DE000A0LP781/ WKN A0LP78) in Höhe von 73,3 Mio. USD kehrten die Abflüsse der vergangenen beiden Wochen um, da die Schnäppchenjäger die niedrigen Preise für Käufe zu nutzen schienen, so die Experten von ETF Securities by WisdomTree.Die Goldpreise hätten das zweite Quartal bei 1252,60 USD/oz. und damit auf dem niedrigsten Stand seit beinahe sechs Monaten beendet. Trotz der anhaltenden geopolitischen Spannungen, der Handelskriege und der Korrektur an den globalen Aktienmärkten sei Gold, das aus historischer Sicht für seinen Status als sicherer Hafen bekannt sei, nicht in der Lage gewesen, von der Risikoaversion zu profitieren. Dies sei insofern logisch, als Gold seit jeher als langfristige Absicherung anstatt eines vorübergehenden sicheren Hafens für kurzfristige Marktvolatilität angesehen werde. ...

