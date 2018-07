Wien (www.fondscheck.de) - Die US-Gesellschaft Federated Investors hat die Mehrheit an dem britischen Fondsanbieter Hermes Investment Management übernommen, wie die beiden Unternehmen mitteilten, so die Experten von "FONDS professionell".Die Amerikaner hätten 60 Prozent der Hermes-Anteile von BT Pension Scheme, dem Versorgungsfonds der britischen Telekomgesellschaft BT gekauft. Das Volumen des Deals beziffere sich auf 260 Millionen Pfund (rund 294 Millionen Euro). BT Pension Scheme behalte einen Anteil von 29,5 Prozent und weitere 10,5 Prozent würden über ein Beteiligungsprogramm an die Hermes-Mitarbeiter gehen. Die Übernahme sei im April 2018 angekündigt worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...