Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Facetten der Romantik erstrahlen beim Festival RheinVokal 2018: Die 14. Ausgabe der renommierten Veranstaltungsreihe, die der Südwestrundfunk (SWR) inhaltlich mitgestaltet, zu großen Teilen aufnimmt und im Programm SWR2 ausstrahlt, eröffnet der Tenor Julian Prégardien am Sonntag, 8. Juli, ab 17 Uhr in der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz. SWR2 sendet dieses Konzert am gleichen Abend ab 20:03 Uhr. Fast alle weiteren Konzerte des Festivals sind im Oktober im Radio zu hören.



Julian Prégardien, Sohn des bekannten Tenors Christoph Prégardien, ist längst selbst in der internationalen vokalen Spitzenriege angelangt. Als Gast der großen europäischen Opernbühnen begeistert er sein Publikum mit dramaturgisch anspruchsvollen Liedprogrammen. 2018 gestaltet Julian Prégardien das Auftaktkonzert des Festivals "RheinVokal" gemeinsam mit der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern unter der Leitung von Michael Sanderling.



"RheinVokal"-Woche in SWR2 ab 27. Oktober 2018 Der Fokus des Programms von Julian Prégardien liegt an diesem Abend mit der "Lorelei" von Franz Liszt - als Reverenz an das Mittelrheintal - und mit Werken von Johannes Brahms, Hector Berlioz sowie Franz Schubert auf Orchesterliedern. Dieses Konzert wird am gleichen Abend ab 20:03 Uhr gesendet. Fast alle weiteren Konzerte schneidet SWR2 mit und sendet sie in der Woche ab 27. Oktober 2018.



Karten zum Preis von 20, 28 und 33 Euro sind erhältlich bei der Tourist Info Koblenz im Forum Confluentes, Ticket Regional: 0651 979 07 77, zentraler Vorverkauf: 02622 926 42 50.



Rhein-Mosel-Halle



Julius-Wegeler-Str. 4 56068 Koblenz



Informationen auch auf SWR2.de und rheinvokal.de Fotos auf ARD-Foto.de



Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2