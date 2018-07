Hier geht's zum Video

Der Trading-Tipp des Tages ist heute die Allianz. Diese findet sich heute an der Spitze des DAX wieder. Der Versicherer hat einen weiteren Aktienrückkauf angekündigt. Dies ist bereits der dritte Rückkauf seit 2017. Von Mittwoch an will die Allianz eigene Aktie im Wert von bis zu einer Milliarde Euro am Markt erwerben. Zeit genommen hat man sich dafür bis Ende September. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.