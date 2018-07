FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Börse macht im außerbörslichen Clearing von Euro-Zinsswaps Fortschritte. Im Juni stieg das an der Eurex durchschnittlich täglich geclearte Volumen im Zinsderivatesegment auf 67 Milliarden Euro nach 8 Milliarden Euro im Vorjahr. Das ausstehende Nominalvolumen lag bei 7,2 Billionen Euro nach 1,5 Billionen Euro im Juni 2017. Damit hält Eurex Clearing nun einen Anteil von rund 8 Prozent des weltweiten in Euro denominierten Zinsderivatemarkts.

Einer der Hauptgründe für die steigenden Volumina ist die hohe Akzeptanz des Partnerschaftsprogramms der Eurex Clearing. Bislang sind 29 Teilnehmer aus den USA, Großbritannien, Asien und Kontinentaleuropa beigetreten, um zum Entstehen einer liquiden, in der EU ex Großbritannien angesiedelten Alternative für die Verrechnung von Euro-denominierten Zinsswaps beizutragen. Bislang ist London mit weitem Abstand Marktführer beim Clearing von außerbörslichen Zinsswaps.

Im Rahmen des Partnerschaftsprogramms teilt Eurex Clearing einen signifikanten Teil des Gewinns ihres Zinsswapsegments mit den zehn aktivsten Teilnehmern. Die Gründung des Fixed Income and Currency Board Advisory Committee (FIC) stellt zudem sicher, dass die Kunden an der Weiterentwicklung der FIC-Strategie der Eurex Clearing sowie an der Ausweitung der Produkte und Dienstleistungen mitarbeiten können. Das Komitee besteht aus zehn Mitgliedern, davon werden fünf von den aktivsten Teilnehmern gestellt.

