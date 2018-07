Die US-Börsen sind am Dienstag mit Kursgewinnen in den verkürzten Vorfeiertagshandel gestartet. Der Dow Jones Industrial rückte im frühen Geschäft um 0,35 Prozent auf 24 391,51 Punkte vor, während es für den marktbreiten S&P 500 um 0,20 Prozent auf 2732,22 Punkte bergauf ging.

Beide Indizes knüpfen damit an ihre solide Tendenz der vergangenen drei Handelstage an - im Gegensatz zu den Technologiewerten, die einen Teil ihrer am Vortag erzielten Kursgewinne am Dienstag wieder liegen ließen. Ihr Auswahlindex Nasdaq 100 verlor im frühen Handel 0,30 Prozent auf 7076,84 Punkte.

Die Standardwerte an der Wall Street folgen mit ihren Kursgewinnen einer starken Entwicklung an den europäischen Börsen, wo Anleger erleichtert auf die Einigung im deutschen Asylstreit reagierten. Auch die Sorgen um den internationalen Zollstreit werden neuerdings ein Stück weit verdrängt - obwohl sich weiter keine Lösung abzeichnet. Eher noch rüstet sich China für eine Eskalation. Die Notenbanker in Peking versicherten, einem Kursverfall beim Yuan nicht tatenlos zusehen zu wollen. Börsianern zufolge kommt dies an den Aktienmärkten erst einmal positiv an.

In New York endet der Aktienhandel am Dienstag vor dem "Independence Day" bereits nach einer halben Handelssitzung. Viele Anleger nutzen den Feiertag für eine Auszeit und bleiben dem Markt in dieser Woche fern, was sich am Vortag schon in einem niedrigen Handelsvolumen äußerte - und nun anhalten dürfte. Frische Auftragsdaten aus der US-Industrie bewegten den Markt zunächst kaum./tih/he

AXC0223 2018-07-03/16:18