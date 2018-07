Ein starker Dollar, höhere US-Zinsen und der Einfluss von Spekulanten drücken den Goldpreis. Erste Analysten erwarten aber die Wende.

Am übernächsten Sonntag steht der Fußball-Weltmeister 2018 fest. Wenn die Sieger-Elf nach gewonnenem Endspiel in Moskau ihren goldenen Pokal entgegennimmt, wird das Prunkstück jedoch an reinem Materialwert eingebüßt haben.

Am Dienstagfrüh war die Feinunze Gold kurzzeitig für weniger als 1240 Dollar zu haben. So billig war das Edelmetall seit vergangenem Dezember nicht.

Gründe für den Preisabstieg gibt es viele. Am Dienstagabend hatten sich CDU und CSU im Flüchtlingsstreit auf eine gemeinsame Politik geeinigt. "Dadurch ist Gold als sicherer Hafen jetzt wohl nicht mehr gefragt", urteilen die Analysten der Commerzbank. Sie räumen allerdings ein, dass der Preis auch nicht von der Regierungskrise in den Vorwochen profitiert habe.

Demnach gibt es global wichtigere Belastungen, etwa den starken Dollar. Gold gilt als Alternative zur Welt-Leitwährung; ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...