Insgesamt werden etwa 4000 Quadratmeter Fläche des Neubaus für Photovoltaik genutzt. Die beiden Photovoltaik-Anlagen - auf dem Dach und an der Fassade - haben eine Gesamtleistung von knapp 670 Kilowatt.Die Rhiienergie AG und die Hamilton Ems AG haben gemeinsam Winsun ein wegweisendes Photovoltaik-Dach- und -Fassadenprojekt in der Schweiz umgesetzt. Ende vergangener Woche weihten sie die Anlagen in Domat/Ems offiziell ein. Für den gewerblichen Neubau von Hamilton Ems sei dabei eine Dachanlage mit 518,4 Kilowatt Leistung installiert worden. Insgesamt 1920 Solarmodule seien in vier Wochen Bauzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...