Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zentralbanken des Eurosystems haben ihr monatliches Ziel für den Nettoankauf von Anleihen im Juni erfüllt, wobei die Bestände an Covered Bonds langsamer wuchsen als im Vormonat. Nach einer Mitteilung der EZB erhöhten sie ihre Wertpapierbestände um insgesamt 31,231 (Mai: 31,613) Milliarden Euro. Das Volumen der fällig gewordenen Anleihen belief sich auf 15,921 (8,305) Milliarden Euro.

Laut EZB stiegen die Bestände an öffentlichen Anleihen um 24,973 (24,230) Milliarden Euro, die an Unternehmensanleihen um 5,510 (4,972) Milliarden. Zudem erhöhten die Zentralbanken ihre Bestände an Covered Bonds um 0,683 (2,044) Milliarden Euro. Die ABS-Bestände wuchsen um 0,065 (0,367) Milliarden Euro. Die Restlaufzeit der im Rahmen des APP erworbenen Bundesanleihen erhöhte sich auf 6,41 (6,37) Jahre.

Diese Nettoveränderungen waren Ergebnis des Neuerwerbs von Wertpapieren sowie der Reinvestition von Mitteln fällig gewordener Papiere. Fällig wurden im Mai öffentliche Anleihen für 11,553 (6,190) Milliarden Euro, Covered Bonds für 3,202 (1,135) Milliarden Euro und ABS für 0,691 (0,426) Milliarden Euro. Bei Unternehmensanleihen wurden 0,475 (0,554) Milliarden Euro fällig.

Die Zahlen für die Fälligkeit sind jedoch nicht mit Reinvestitionen gleichzusetzen, weil die Zentralbanken diese Ankäufe in Abhängigkeit von den Liquiditätsbedingungen um bis zu zwei Monate hinausschieben dürfen.

In den nächsten zwölf Monaten werden im Rahmen des APP angekaufte Papiere für 177,339 (181,669) Milliarden Euro fällig, darunter Staatsanleihen für 145,639 (149,797) Milliarden Euro.

July 03, 2018 10:03 ET (14:03 GMT)

