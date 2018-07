Gold und Silber können am heutigen Dienstag leichte Gewinne verbuchen, nachdem sie zu Wochenbeginn auf neue Tiefstände abgesackt waren. Beobachter führen als Begründung Käufer, die das niedrige Preisniveau nutzen wollen sowie Short-Eindeckungen am Futures-Markt an. Hinzu kommt, dass der US-Dollar leicht schwächelt. Berichten zufolge hatten Gold-ETFs zu Wochenbeginn die größten Mittelabflüsse seit Ende März verzeichnet. ...

