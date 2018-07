Der Mindestlohn in Deutschland soll auf 9,35 Euro steigen. Davon profitieren Beschäftigte und Konjunktur, sagen gewerkschaftsnahe Wirtschaftsforscher.

Der Mindestlohn in Deutschland verstärkt Forschern zufolge das Wirtschaftswachstum. Das Bruttoinlandsprodukt liege über einen Zeitraum von zehn Jahren durchgehend um 0,25 Prozent höher als ohne Mindestlohn, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Untersuchung des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.

Gebe der Staat seine Mehreinnahmen, etwa höhere Steuern, wieder aus, steige die Wirtschaftsleistung ...

