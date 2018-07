Unterschätze nicht den Wert einer breiten Basis langjähriger Kunden. International Business Machines (WKN:851399) ist zwar bei weitem nicht so dominant wie in der Vergangenheit, bleibt aber ein wichtiger Spieler in der globalen Informationstechnologiebranche. Da das Unternehmen in Cloud Computing, die Blockchain und andere schnell wachsende Bereiche investiert, ist das Vertrauen, das es bei den langjährigen, in einigen Fällen jahrzehntelangen, Kunden aufgebaut hat, ein unbestreitbarer Vorteil. Erweiterung der Beziehung Dieser Vorsprung wurde am Donnerstag deutlich, als IBM einen Outsourcing-Vertrag mit KMD, einem der führenden Anbieter von Software und IT-Services in Dänemark, bekannt gab. IBM wird KMD bis 2024 mit der IT-Infrastruktur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...