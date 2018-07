Zürich (ots) - Die Strategie von Mitel weist aus Sicht der

Angestellten Schweiz suizidale Tendenzen auf. Vor zwei Jahren bereits

wurde angekündigt, einzelne Forschungs- und Entwicklungsarbeitsplätze

ins Ausland zu verschieben. Nun soll praktisch die ganze Abteilung

folgen. Die Angestellten Schweiz fordern, diese Massnahme nicht

umzusetzen, weil sie den ganzen Betrieb gefährdet.



21 Forschungs- und Entwicklungsarbeitsplätze bei Mitel in der

Schweiz plus 2 weitere Arbeitsstellen im IT-Bereich sollen nach

Indien und Deutschland verlagert werden. Begründet wird der Schritt

damit, dass man vorwiegend auf Cloud-Lösungen setze, in der Schweiz

aber Telefonanlagen mit herkömmlicher Technologie entwickelt würden

und für die neue Technologie keine Kompetenz vorhanden sei. Dieses

Argument zieht für die Angestellten Schweiz aus drei Gründen nicht: -

Die Forschung und Entwicklung waren während fast 100 Jahren immer

Kern der Schweizer Mitel und der stolzen Vorgängerfirmen Autophon,

Ascom und Aastra. Die Kompetenzen, Cloud-Lösungen zu entwickeln, sind

absolut vorhanden. - Das Mitel-Management geht davon aus, dass die

Cloud-Technologie die herkömmliche innert sehr kurzer Zeit ersetzen

wird. Dies entspricht nicht den Erfahrungen der Fachwelt.

Technologie-Übergänge dauern gut und gerne zehn Jahre. - Das

Mitel-Management glaubt, dass die herkömmliche Technologie

weitestgehend oder komplett von der Cloud-Technologie abgelöst werden

wird. Auch dies darf bezweifelt werden, kommen doch im Zusammenhang

mit Clouds immer wieder Bedenken bezüglich der Sicherheit der Daten

auf.



Die Angestellten Schweiz werden den Verdacht nicht los, dass die

Begründung mit den mangelnden Kompetenzen nur vorgeschoben ist und es

Mitel einzig um die Finanzen geht. Wobei hier ausdrücklich

festgehalten sei, dass Mitel in der Schweiz absolut rentabel ist.



Es ist für die Angestellten Schweiz überhaupt nicht

nachvollziehbar, dass Mitel in der Schweiz ohne Not ihr eigenes Herz

herausschneiden will. Damit würde sich der Betrieb hierzulande

bedeutungslos machen. Mehr als 500 Dienstjahre an Erfahrung und

Know-how sollen einfach auf die Strasse gestellt werden.



Für die betroffenen Fachleute wäre der Stellenabbau ein harter

Schlag. Sie sind eher älter, arbeiten schon lange im Betrieb, sind

loyal und verfügen über eine berufliche Spezialisierung, die in der

Schweiz mangels anderer Arbeitsstellen in diesem Bereich nicht mehr

gefragt ist. Mitel verabschiedete sich zudem aus der

Lehrlingsbildung.



Die Angestellten Schweiz fordern Mitel auf, zusammen mit der

Arbeitnehmervertretung Alternativen zur Verlagerung der Forschung &

Entwicklung ins Ausland auszuarbeiten. Es muss den ausgewiesenen

Experten in der Schweiz ermöglicht werden, auch Lösungen für die

Cloud zu entwickeln. Dazu sollen wenn nötig auch Investitionen

getätigt werden.



Werden trotzdem Angestellte entlassen, dann fordern die

Angestellten Schweiz insbesondere Weiterbildungsmassnahmen für die

betroffenen Angestellten, damit diese sich andere Spezialgebiete

aneignen können. Weiter sind sie bei der Suche nach einer neuen

Arbeit zu unterstützen.



