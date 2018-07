Bonn (ots) - Die stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Andrea Kocsis, geht angesichts des Personalmangels in der Paketzustellung davon aus, dass bei der Deutschen Post/DHL künftig nicht mehr so viele Mitarbeiter befristet eingestellt werden. "Alle Paketdienstleister finden derzeit zu wenig Personal", sagte sie in einem Interview mit dem Bonner "General-Anzeiger". Deshalb müsse in gute Arbeitsbedingungen investiert werden. Die Post war zuletzt in die Kritik geraten, weil sie die Entfristung von Arbeitsverträgen an scharfe Bedingungen knüpft.



Kocsis, stellvertretende Aufsichtsratschefin des Bonner Logistikriesen, sieht nach der jüngsten Gewinnwarnung des Konzerns keine massiven Probleme: "Es gibt keine Krise des Unternehmens", sagte sie dem General-Anzeiger. Zwar fielen die Gewinnsteigerungen nicht so umfangreich aus, die Post sei aber "kein Sanierungsfall".



