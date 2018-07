BERLIN (Dow Jones)--Nach der Einigung im Asylstreit zwischen CDU und CSU soll nun alles ganz schnell gehen. Innenminister Horst Seehofer werde "in den nächsten Stunden und Tagen mit den hauptbetroffenen Ländern intensiv sprechen", erklärte Kanzleramtschef Helge Braun am Dienstag in Berlin. Das Kanzleramt werde das "intensiv unterstützen".

Seehofer (CSU) muss vor allem und zuerst mit Österreich sprechen. Denn der am Montagabend im Asylstreit gefundene Kompromiss fußt auf dem baldigen Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung zwischen Berlin und Wien über die Aufnahme von Flüchtlingen, die aus Deutschland ausgewiesen werden.

Schnell weg

Das neue Verfahren an der deutsch-österreichischen Grenze solle sicherstellen, dass Flüchtlinge, die bereits in einem anderen Land ein Asylverfahren laufen haben, an der Einreise gehindert werden "und wir sie sehr schnell in das Land bringen, das fürs Asylverfahren Verantwortung trägt", sagte Braun. Dafür brauche man die Transitzentren. Da werde festgestellt, welches Land zuständig sei.

Die Chancen für ein Verwaltungsabkommen mit Österreich sind derzeit aber eher schlecht. Bundeskanzler Sebastian Kurz erklärte am Dienstag, notfalls sehe er sich dazu veranlasst, "Handlungen zu setzen, um Nachteile für Österreich und seine Bevölkerung abzuwenden". Mit anderen Worten: Österreich hat im Moment wenig Lust, von Deutschland abgewiesene Flüchtlinge bei sich aufzunehmen.

Sturm auf Rom

Seehofer muss auch nach Rom reisen, um Verhandlungen mit den Italienern aufzunehmen. Deren Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Deutschland ist noch geringer als die der Österreicher.

Braun erklärte, was das europäische Zusammenwirken angehe, sei man in Brüssel doch ganz gut vorangekommen. "Jetzt geht es eben darum, dass wir intensiv reden mit den Ländern, mit denen wir direkt in der Migration zusammenarbeiten müssen, damit wir im Ergebnis eine gute Grundlage schaffen für ein europäisches System."

Deutschland wird Transitzentren erst einrichten können, wenn die Abkommen mit Italien und Österreich stehen. Ein Zeitplan für die Errichtung wurde bisher nicht präsentiert. Auch die Standortfrage ist offen.

