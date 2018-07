Der Wiener Rentenmarkt hat am Dienstagnachmittag ohne klare Richtung tendiert. Während am längeren Ende die Renditen nach unten gingen, stiegen sie am kürzeren. Der Euro-Bund-Future drehte im Verlauf des Handels leicht in die Gewinnzone.Im Mittelpunkt standen am Nachmittag Konjunkturdaten aus den USA, die überraschend positiv ...

