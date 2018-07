BEIJING (IT-Times) - Baidu Inc. und die Softbank Group haben eine Zusammenarbeit unterzeichnet, um selbstfahrende Busse in Japan auf die Straßen zu bringen. Baidu Inc. und die japanische SoftBank Group Corp., i.e.S. die Softbank-Unit SB Drive, haben eine Kooperation vereinbart, um selbstfahrende Busse...

Den vollständigen Artikel lesen ...