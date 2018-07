Weiterstadt (ots) -



- 106.802 Neuzulassungen bedeuten einen Zuwachs von 8,1 Prozent für die Marke - SKODA wächst deutlich stärker als der Gesamtmarkt - Weiterhin steigender Marktanteil liegt zu Jahresmitte bei 5,8 Prozent - Überarbeiteter SKODA FABIA verspricht weitere Wachstumsimpulse im zweiten Halbjahr



SKODA AUTO Deutschland blickt auf ein sehr erfolgreiches erstes Halbjahr 2018 zurück. Mit 106.802 Fahrzeugen erzielt SKODA hierzulande so viele Neuzulassungen wie nie zuvor in den ersten sechs Monaten eines Jahres. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum (1 - 6/2017: 98.837 Fahrzeuge) legt die Marke damit um 8,1 Prozent zu und wächst deutlich stärker als der Gesamtmarkt, der einen Zuwachs von 2,9 Prozent verzeichnet. Seinen Marktanteil in Deutschland steigert SKODA in den ersten sechs Monaten auf 5,8 Prozent gegenüber 5,5 Prozent nach dem ersten Halbjahr 2017. Die Position als stärkste Importmarke baut die tschechische Marke damit nachdrücklich aus.



SKODA hat sein Wachstum auf dem deutschen Pkw-Markt nochmals beschleunigt: Weiterhin steigende Neuzulassungszahlen, eine dynamischere Entwicklung als der Gesamtmarkt und der weiter wachsende Marktanteil belegen die Attraktivität von Marke und Modellen. Die positiven Neuzulassungszahlen in den ersten sechs Monaten deuten darauf hin, dass SKODA AUTO Deutschland 2018 erstmals über 200.000 Neuzulassungen in einem Kalenderjahr erzielt. Schon im Vorjahr hatte der deutsche Importeur mit 194.230 Neuzulassungen eine neue Rekordmarke erreicht. Mit dem SKODA OCTAVIA stellt der tschechische Hersteller das mit Abstand bestverkaufte Importmodell Deutschlands - der Bestseller der Marke schafft es im ersten Halbjahr erneut als einziges Importfahrzeug in die Top-Ten der deutschen Zulassungsstatistik.



"Die hervorragenden Neuzulassungszahlen im ersten Halbjahr unterstreichen das große Vertrauen der Autokäufer in unsere Marke", sagt Frank Jürgens, Sprecher der Geschäftsführung SKODA AUTO Deutschland. "Wir sind mit dem Erfolg der gesamten Modellpalette sehr zufrieden. Nicht nur unsere SUV-Modelle KODIAQ und KAROQ treffen seit ihrem Start auf lebhafte Nachfrage, auch die beliebten Modelle OCTAVIA und FABIA kommen weiterhin sehr gut bei den Kunden an. Und ich kann versprechen: SKODA hält das Tempo weiterhin hoch und wird im zweiten Halbjahr aufregende Neuheiten präsentieren", so Frank Jürgens weiter.



Noch in diesem Jahr stellt SKODA den KODIAQ RS vor. Das erste High-Performance-SUV der Marke vereint die Vielseitigkeit und Geräumigkeit eines Familien-SUV mit herausragender Dynamik und emotionalen Fahrerlebnissen. Der faszinierende KODIAQ RS besitzt einen 176 kW (239 PS)* starken 2,0 BiTDI-Motor, der für dynamische Kraftentfaltung und direktes Ansprechverhalten steht. Seine Weltpremiere feiert der SKODA KODIAQ RS im Oktober auf dem Pariser Automobil-Salon.



Der erfolgreiche Kleinwagen SKODA FABIA geht in der zweiten Jahreshälfte 2018 umfassend überarbeitet in seinen nächsten Modellzyklus. Mit geschärftem Design, modernen Assistenzsystemen und vielen Simply Clever-Lösungen soll er hierzulande seine Spitzenposition im Segment weiter festigen.



Als Treiber für die weiter steigende Nachfrage nach SKODA Fahrzeugen in Deutschland erweist sich die konsequente Ausstattung der Produktpalette mit der modernen Konnektivitätslösung SKODA Connect. Sämtliche Modellfamilien mit Ausnahme des Kleinstwagens CITIGO verfügen schon ab der Basisversion serienmäßig über das innovative SKODA Connect-Paket.



KODIAQ RS 2,0 BiTDI SCR 176 kW (239 PS)



Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.



