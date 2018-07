Rio Tinto hat am Dienstag bestätigt, was wir an dieser Stelle mehrfach betont hatten. Der Wert verläuft im starken charttechnischen Aufwärtstrend und konnte sich auch in den vergangenen Handelsstunden erneut nach oben aufmachen. Die Aktie läuft zumindest auf die Hürde bei 50 Euro zu und könnte dann a) neue Tops erreichen und b) sogar auf mindestens 60 Euro aufwärts klettern. Denn: Der Wert ist im charttechnisch starken Modus und konnte dabei die Untergrenzen in Höhe von 45 bis 47 Euro erneut ... (Moritz von Betzenstein)

