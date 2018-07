Bei der Fußball-WM in Russland hat Schweden das vorletzte Achtelfinale gegen die Schweiz mit 1:0 gewonnen. Der bei RB Leipzig unter Vertrag stehende Emil Forsberg schoss für die Skandinavier in der 66. Minute den entscheidenden Siegtreffer.

Die Schweizer hatten über die ganzen 90 Minuten nur zwei richtige Chancen - die Niederlage war daher verdient. In der Nachspielzeit musste der Schweizer Michael Lang mit Rot vom Platz. Die Schweden stehen damit im Viertelfinale und werden am 7. Juli in Samara auf den Gewinner des letzten Achtelfinales treffen, der am Abend zwischen Kolumbien und England ermittelt wird.