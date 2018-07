Bonn (ots) - Am Ende haben viele nur noch den Kopf geschüttelt. Der Asylstreit zwischen CDU und CSU machte zeitweise den Eindruck, als gehe es kaum noch um die Sache. Gerade zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer hatten sich die Fronten massiv verhärtet. Noch am Anfang der Woche wurden Szenarien wie Rücktritt, Unionsbruch und Neuwahl gehandelt. Jetzt gibt es einen Kompromiss, der allerdings bei dieser Vorgeschichte mehr als skeptisch macht.



Was meinen Sie, wie muss in der Politik gestritten werden? Wie weit dürfen Ihrer Meinung nach Politiker gehen? Wo hört für Sie Streitkultur auf und wo beginnt Machtgerangel?



Ihre Meinung ist uns wichtig! phoenix möchte die Zuschauer verstärkt am Programm beteiligen. Über die Social-Media-Kanäle Facebook und Twitter, sowie per Mail werden Ihre Fragen und Kommentare in die Livesendung mit drei Gästen fließen.



Anke Plättner diskutiert u.a. mit:



- Philipp Amthor, CDU, Junge Union - Filiz Polat, Bündnis '90 Grüne



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de