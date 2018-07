Unterföhring (ots) -



Wenige Musiken sorgen für ähnliche Gänsehaut-Momente wie Klaus Doldingers weltbekannte Filmmusik in Wolfgang Petersens Film "Das Boot" aus dem Jahr 1981: nun kommt das Hauptmotiv in modernisierter Form in der Titelmusik der neuen High-End-Serie "Das Boot" zum Einsatz und wird zudem innerhalb der Serie aufgegriffen. Für die Filmmusik der Serie verantwortlich zeichnet Matthias Weber ("Das finstere Tal", "Das Wunder von Kärnten"); der mit dem Primetime Emmy®, dem Deutschen Filmpreis und dem Österreichischen Filmpreis ausgezeichnete Komponist arbeitete unter anderem bereits mit Hans Zimmer an der Filmmusik von "Pearl Harbor". Die Serie "Das Boot" ist eine Koproduktion von Bavaria Fiction, Sky Deutschland und Sonar Entertainment und wird ab Ende November 2018 exklusiv bei Sky in Deutschland, Österreich, Italien, Großbritannien und Irland zu sehen sein.



Klaus Doldinger sagt: "Seit fast 40 Jahren begleitet mich die Musik zu 'Das Boot'. Als ich im Mai zum ersten Mal den Rohschnitt der ersten Folge der neuen Serie gesehen habe, war es faszinierend festzustellen, wie gemeinsam mit dem Spiel der Bilder und Matthias Webers Interpretation des Hauptmotives die Welt von 'Das Boot' zum Leben erweckt wird. Ich freue mich erneut an Bord von 'Das Boot' zu sein und Kompliment an Matthias Weber."



Komponist Matthias Weber sagt: "Es ist eine ganz besonders große Freude und Ehre für mich, an diesem tollen Projekt mitzuarbeiten. Seit meiner frühesten Jugend als Jazz und Rockmusiker bin ich ein großer Verehrer von Klaus Doldinger. Obwohl die Serie neue Wege geht, gibt es doch Berührungspunkte und Gemeinsamkeiten, die nur Doldingers geniales Boot-Thema verbinden und auf den Punkt bringen kann. Mit einem modifizierten Continuum Fingerboard konnte ich für die Handlungsstränge um U-612, die aufkommende Résistance an Land und für unsere Protagonistin Simone Strasser verschiedene Klangwelten erzeugen. Die Zitate des Originalthemas fügen sich sehr organisch in dieses Klangbild ein und vervollkommnen das Resultat. Thanks Klaus!"



Die neue High-End-Serie ist inspiriert vom Oscar®- und Golden Globe®-nominierten Meisterwerk von Wolfgang Petersen und dem gleichnamigen Bestseller von Lothar-Günther Buchheim. Die 26,5 Millionen Euro teure Produktion, die an 105 Tagen in München, La Rochelle, Prag und Malta gedreht wurde, vereint zwei parallel verlaufende Handlungsstränge an Land und auf offener See und zeigt die Sinnlosigkeit des Zweiten Weltkrieges. Zur internationalen Besetzung von "Das Boot" gehören Schauspieler aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA, darunter Vicky Krieps ("Der seidende Faden"), Tom Wlaschiha ("Game of Thrones"), Lizzy Caplan ("Masters of Sex"), Rick Okon ("Tatort"), August Wittgenstein ("The Crown"), Vincent Kartheiser ("Mad Men"), James D'Arcy ("MARVEL's Agent Carter"), Thierry Frémont ("Juste un regard"), Rainer Bock ("Inglourious Basterds"), Leonard Scheicher ("Finsterworld"), Robert Stadlober ("Sommersturm"), Franz Dinda ("Die Wolke") und Stefan Konarske ("Der junge Karl Marx").



Regie führt Andreas Prochaska, einer der renommiertesten deutschsprachigen Filmemacher, der unter anderem bereits durch Filme wie "Das finstere Tal" und "Das Wunder von Kärnten" bekannt wurde. Prochaska gewann neben dem Deutschen Filmpreis, der Romy und dem Bayerischen Fernsehpreis auch einen International Emmy. Die Serie stammt aus der Feder von Tony Saint ("Margaret Thatcher: The Long Walk to Finchley", "The Interceptor") und Johannes W. Betz ("Der Tunnel", "Die Spiegel-Affäre"). Produzenten sind Moritz Polter ("Germanized", "Spotless"), Oliver Vogel ("Dengler", "SOKO Stuttgart") und Jan S. Kaiser ("Hotel Lux", "Brecht") für Bavaria Fiction; Marcus Ammon und Frank Jastfelder für Sky Deutschland; und Jenna Santoianni ("Taboo", "The Shannara Chronicles") für Sonar Entertainment. International wird die Serie von Koproduktionspartner Sonar Entertainment vertrieben.



Über "Das Boot":



Die Geschichte der neuen Event-Serie "Das Boot" beginnt im Herbst 1942, zu einer Zeit in der die U-Boot-Kriegsführung während des Zweites Weltkrieges immer brutaler wird.



Im Herbst 1942 ist die U-612 im besetzten Frankreich bereit für ihre Jungfernfahrt. Unter ihnen befindet sich auch der neue Kaleun des U-Bootes, Klaus Hoffmann (Rick Okon). Schnell hat die 40-köpfige Besatzung mit den beengten und klaustrophobischen Bedingungen unter Wasser zu kämpfen. Körperlich und mental an ihre Grenzen getrieben, stellen zwischenmenschliche Spannungen die Loyalitäten der jungen Männer an Bord auf eine harte Probe. In der Zwischenzeit gerät die Welt von Simone Strasser (Vicky Krieps) im Hafen La Rochelles außer Kontrolle. Simone ist hin- und hergerissen zwischen ihrem Gefühl der Zugehörigkeit zu Deutschland und der Résistance sowie einer gefährlichen und verbotenen Liebe. Dabei lernt sie mehr über sich selbst als je zuvor....



Über Sky Deutschland:



Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: März 2018).



Über Bavaria Fiction:



Bavaria Fiction (ehem. Bavaria Fernsehproduktion) zählt zu den erfolgreichsten Produktionsfirmen Europas. Die Tochterfirma von Bavaria Film und ZDF Enterprises wird von den Geschäftsführern Jan S. Kaiser und Manfred Haus-Pflüger sowie Chief Creative Officer Oliver Vogel geleitet. Mit rund 17.000 Sendeminuten und Sendungen wie "Sturm der Liebe", "Die Rosenheim-Cops", "SOKO Stuttgart", "Inga Lindström" und "Dr. Klein" erreicht die Bavaria Fiction jede Woche Millionen von Zuschauern allein in Deutschland. Neben täglichen und wöchentlichen Serien, Reihen wie den Tatort-Formaten und zahlreichen Fernsehfilmen steht die Bavaria Fiction für aufwändiges Eventfernsehen wie die Mehrteiler "Bella Germania" und "Brecht" sowie für internationale Koproduktionen wie beispielsweise die High-End-Serie "Das Boot", die an das Oscar®- und Golden Globe® nominierte Meisterwerk von Wolfgang Petersen anknüpft.



Über Sonar Entertainment:



Sonar Entertainment ist ein führendes unabhängiges Entertainment-Studio, das Inhalte für ein globales Publikum entwickelt, produziert, finanziert und vertreibt. Wir bieten eine einzigartige Plattform für kreatives Talent dank eines Full-Service-Studios und einer globalen Vertriebsgesellschaft. Unsere finanzielle Stärke und Unabhängigkeit gibt uns die Freiheit, Entwicklungen und Produktionen auf globaler Ebene zu finanzieren und mit den innovativsten Geschichtenerzählern der Branche zusammenzuarbeiten. Zu Sonar Entertainments Premium-Serien, die momentan ausgestrahlt, produziert oder entwickelt werden, gehören die zweite Staffel von "Mr. Mercedes" (AT & T AUDIENCE Network für DIRECTV und AT & T U-verse ), die basierend auf Stephen Kings Roman von David E. Kelley geschrieben wurde; die zweite Staffel von "The Son" mit Pierce Brosnan für AMC; und die achtteilige Serie Das Boot, die von dem gefeierten Film inspiriert wurde, für Sky. Sonar Entertainment vertreibt auch außerhalb Großbritanniens die von Ridley Scott für FX und BBC One produzierte Serie "Taboo" mit Tom Hardy. Zu Sonars Dokumentationen und Lifestyle-Serien zählen unter anderem "Texas Metal" für Discovery und "Foods Greatest Hits" für Scripps; im Bereich der Kinder- und Familienserien gehören "Counterfeit Cat", das auf Disney XD in den USA, auf Teletoon in Canada, Hulu und weiteren 200 Ländern weltweit ausgestrahlt wird sowie Disneys "Go Away, Unicorn!" zu Sonars Portfolio. Darüber hinaus vertreibt Sonar Entertainment über 1.000 Titel mit preisgekrönten Programmen von RHI Entertainment, Hallmark Entertainment und Tricon Films & Television.



