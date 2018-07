Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag eine klare Erholungsbewegung gezeigt. Der Leitindex SMI startete mit anfänglich zögerlichen Gewinnen und konnte diese dann im Handelsverlauf weiter ausbauen. Gegen Mittag wurde die Marke von 8'600 Punkten genommen und bis Handelsende klar verteidigt.

Stützend habe die Einigung zwischen den Schwesterparteien CDU und CSU im Asylstreit in Deutschland gewirkt, heisst es im Handel. Der Kompromiss habe ein wenig beruhigt, lautet der Tenor. Nachdem der Ton hier zuletzt recht rau geworden war, waren Sorgen um die politische Stabilität aufgekommen. Dennoch werden weiter Gründe für anhaltende Volatilität gesehen, etwa mit Blick auf die Frist für die Umsetzung der US-Zölle auf chinesische Importe am Freitag. Von der Konjunkturseite kamen nur wenige Impulse. Die US-Industrieaufträge sind im Mai überraschend gestiegen, was aber kaum für Bewegung sorgte. Am Mittwoch bleiben die US-Börsen am Unabhängigkeitstag geschlossen.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 1,12 Prozent höher bei 8'624,49 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legte 0,92 Prozent auf 1'421,99 Zähler zu und der ...

