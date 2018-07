Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Dienstag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Positiv wurde gesehen, dass sich die Unionsparteien in Berlin auf einen Kompromiss im Migrationsstreit geeinigt haben. Von dieser Seite gibt es zunächst Entwarnung, mehr allerdings nicht. Der heftige Streit zwischen den Schwesterparteien könnte dazu führen, dass die rechtspopulistische AfD bei den anstehenden Landtagswahlen in Bayern und Hessen über 15 Prozent der Stimmen erreicht, so Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding. Ein solches Ergebnis könnte neue Konflikte innerhalb CDU und CSU auslösen und wieder Personalfragen aufwerfen.

Der DAX stieg um 0,9 Prozent auf 12.349 Punkte, schloss damit aber deutlich unter dem Tageshoch bei 12.428. Für den Euro-Stoxx-50 ging es 1 Prozent auf 3.406 nach oben. Die Stimmung kann auch aus anderen Gründen schnell wieder drehen. Denn der Handelsstreit hängt weiter wie ein Damoklesschwert über den Aktienmärkten. Derweil sind die Erzeugerpreise in der Eurozone im Mai mit 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat über der Schätzung von 0,7 Prozent geblieben. Auf die Erwartungen an die zukünftige Geldpolitik der EZB dürften die Daten keinen Einfluss haben. Mit einem ersten Zinsschritt wird erst für das zweite Halbjahr 2019 gerechnet.

Für einen Kurseinbruch von 8,1 Prozent bei Glencore sorgte die Angst vor einer Strafzahlung in den USA. Wie Glencore mitteilte, hat das US-Justizministerium Unterlagen der Tochter Glencore Ltd. seit 2007 angefordert mit Blick auf die Einhaltung des U.S. Foreign Corrupt Practices Act in Nigeria, Kongo und Venezuela. Da die Ermittlungen mehrere Länder beträfen, liege der Schluss nahe, dass eine vergleichsweise intensive Ermittlung bevorstehe, so RBC Capital Markets.

Aktienrückkauf der Allianz positiv

Allianz gewannen nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms 3,2 Prozent. Der Versicherer will eigene Aktien für bis zu 1 Milliarde Euro erwerben und einziehen. Damit werden wie üblich die Finanzkennzahlen verbessert und die Aktienrenditen steigen. Gefragt waren auch die als defensiv geltenden Versorger: Für Eon ging es 2,4 Prozent nach oben, RWE gewannen 3,9 Prozent. Anleger mögen, dass deren Geschäftsmodell vom Handelsstreit kaum betroffen ist.

Commerzbank schlossen nach volatilem Verlauf mit einem Plus von 0,6 Prozent. Die Bank hat den Geschäftsbereich Equity Markets und Commodities (EMC) an die französische Societe Generale (SocGen) verkauft. Jedoch wurde dies langfristig nicht unbedingt nur positiv gesehen. "Für die SocGen ist die Nachricht eigentlich positiver als für die Commerzbank", sagte ein Händler. Denn die Commerzbank verkaufe bereits ihr Tafelsilber. Societe Generale legten 0,6 Prozent zu.

Merck will bei Performance Materials wieder auf Wachstumskurs

Für Merck ging es 0,8 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat ein Strategie-Update zum Geschäftsbereich Performance Materials vorgestellt. Der angeschlagene Bereich soll wieder auf Wachstum getrimmt werden, das vor allem vom Segment Semiconductor Solutions getragen werden soll. Merck strebt ab 2019 ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 2 bis 3 Prozent an und dauerhaft eine EBITDA-Marge von rund 30 Prozent an. Bryan Garnier monierte indes, dass das Margenziel mehr als 300 Basispunkte unter dem Konsens liege.

Die Grenke-Aktie legte nach der erhöhten Prognose um 3,4 Prozent zu. Das Unternehmen geht für 2018 nun von einem Wachstum im Neugeschäft Leasing von 18 bis 22 Prozent aus nach zuvor 16 bis 20 Prozent. Steinhoff haussierten um 38 Prozent auf 0,12 Euro. "Das haben nur Presseberichte losgetreten", sagte ein Händler mit Verweis auf Manager-Magazin und Handelsblatt. Nach Auswertung des Halbjahresberichts sei man trotz der befürchteten Abschreibungen auf einen Buchwert von 58 Cent je Aktie gekommen.

Osram wurden nach der jüngsten Gewinnwarnung weiter gemieden und verloren 4,3 Prozent.

Der chinesische Ankeraktionär von Kion, Weichai Power, hat seine Beteiligung bei dem Wiesbadener Gabelstapler-Hersteller bis auf 45 Prozent aufgestockt - das Kion-Papier gewann 3,1 Prozent.

=== . Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.406,34 +34,13 +1,0% -2,8% . Stoxx-50 3.050,67 +29,00 +1,0% -4,0% . Stoxx-600 379,81 +3,06 +0,8% -2,4% Frankfurt XETRA-DAX 12.349,14 +110,97 +0,9% -4,4% London FTSE-100 London 7.593,29 +45,44 +0,6% -0,7% Paris CAC-40 Paris 5.316,77 +40,02 +0,8% +0,1% Amsterdam AEX Amsterdam 550,06 +3,55 +0,6% +1,0% Athen ATHEX-20 Athen 1.959,23 -3,33 -0,2% -6,0% Brüssel BEL-20 Bruessel 3.715,36 +18,08 +0,5% -6,6% Budapest BUX Budapest 36.204,30 +336,55 +0,9% -8,1% Helsinki OMXH-25 Helsinki 4.154,00 +22,17 +0,5% +6,0% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 118.401,12 -40,44 -0,0% -16,0% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 967,50 +8,66 +0,9% -5,5% Lissabon PSI 20 Lissabon 5.488,34 -0,62 -0,0% +1,8% Madrid IBEX-35 Madrid 9.660,90 +102,60 +1,1% -3,8% Mailand FTSE-MIB Mailand 21.764,16 +336,96 +1,6% -1,0% Moskau RTS Moskau 1.147,47 -4,19 -0,4% -0,6% Oslo OBX Oslo 812,52 +5,19 +0,6% +9,4% Prag PX Prag 1.076,02 +5,52 +0,5% -0,2% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.538,40 -2,47 -0,2% -2,4% Warschau WIG-20 Warschau 2.160,24 +40,93 +1,9% -12,2% Wien ATX Wien 3.224,40 -4,90 -0,2% -4,7% Zürich SMI Zuerich 8.625,49 +95,90 +1,1% -8,1% DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.23 Uhr Mo, 17.22 Uhr % YTD EUR/USD 1,1653 +0,15% 1,1649 1,1595 -3,0% EUR/JPY 128,83 -0,13% 129,30 128,49 -4,8% EUR/CHF 1,1560 -0,03% 1,1578 1,1545 -1,3% EUR/GBP 0,8842 -0,15% 0,8857 1,1315 -0,5% USD/JPY 110,57 -0,26% 111,01 110,80 -1,8% GBP/USD 1,3175 +0,27% 1,3151 1,3121 -2,5% Bitcoin BTC/USD 6.599,04 -0,4% 6.633,18 6.683,53 -51,7% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,68 -0,69 -0,06 Deutschland 10 Jahre 0,29 0,30 -0,14 USA 2 Jahre 2,52 2,55 0,63 USA 10 Jahre 2,84 2,87 0,42 Japan 2 Jahre -0,14 -0,13 0,00 Japan 10 Jahre 0,03 0,02 -0,02 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,54 73,94 -0,5% -0,40 +23,8% Brent/ICE 77,22 77,30 -0,1% -0,08 +19,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.256,64 1.242,05 +1,2% +14,59 -3,6% Silber (Spot) 16,03 15,85 +1,1% +0,18 -5,3% Platin (Spot) 843,15 818,50 +3,0% +24,65 -9,3% Kupfer-Future 2,90 2,93 -1,0% -0,03 -12,8% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2018 12:04 ET (16:04 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.