München (ots) - Moderation: Tina Hassel und Rainald Becker



Der Streit zwischen den Unionsparteien CDU und CSU ist fürs Erste beigelegt. Aber wie will die Große Koalition jetzt weiterarbeiten? Die SPD fremdelt mit den Vereinbarungen zur Migration und Zurückweisung. Das Vertrauen zwischen Abgeordneten und Ministern der Union hat gewaltig gelitten. So sehr, dass die künftige Zusammenarbeit stark vom Streit der vergangenen Wochen überlagert wird. Nach persönlichen Anschuldigungen und der Rücktrittsdrohung von Horst Seehofer: Hat Angela Merkel noch die Autorität, die Regierung drei Jahre lang weiterzuführen?



Diese und andere Fragen stellen Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, und ARD-Chefredakteur Rainald Becker der Bundeskanzlerin am Mittwoch, 4. Juli 2018, im "Farbe bekennen". Das Erste strahlt die 15-minütige Sondersendung um 20:15 Uhr aus.



Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.



Redaktion: Oliver Köhr



Den geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte den Seiten http://programm.daserste.de/



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100, E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.de