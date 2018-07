Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In den USA findet am Tag vor dem Unabhängigkeitstag nur ein bis 19.00 MESZ verkürzter Aktienhandel statt. Der Anleihehandel endet bereits um 20.00 Uhr MESZ.

MITTWOCH: In den USA findet wegen des Unabhängigkeitstags kein Handel statt.

AKTIENMÄRKTE (18.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.406,34 +1,01% -2,79% Stoxx50 3.050,67 +0,96% -4,00% DAX 12.349,14 +0,91% -4,40% FTSE 7.593,29 +0,60% -0,66% CAC 5.316,77 +0,76% +0,08% DJIA 24.299,61 -0,03% -1,70% S&P-500 2.725,69 -0,04% +1,95% Nasdaq-Comp. 7.536,43 -0,41% +9,17% Nasdaq-100 7.051,84 -0,65% +10,25% Nikkei-225 21.785,54 -0,12% -4,30% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,73 +27

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,95 73,94 +0,0% 0,01 +24,5% Brent/ICE 77,18 77,30 -0,2% -0,12 +19,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.255,78 1.242,05 +1,1% +13,73 -3,6% Silber (Spot) 16,02 15,85 +1,0% +0,16 -5,4% Platin (Spot) 843,20 818,50 +3,0% +24,70 -9,3% Kupfer-Future 2,90 2,93 -1,0% -0,03 -12,8%

Die Erholung der Ölpreise am Dienstag erweist sich als kurzlebig. Laut "Al Arabiya" hat Saudi-Arabien seine Bereitschaft bekräftigt, freie Kapazitäten zu nutzen, um den Ölmarkt im Gleichgewicht zu halten. Händler berichten überdies von Spekulationen, dass die USA einen Teil ihrer strategischen Reserven auf den Markt bringen. Zuvor hatten Lieferausfälle die Preise gestützt, unter anderem Libyen, wo wegen bewaffneter Konflikte größere Ölhäfen geschlossen sind. Hinzu kommen geringere Lieferungen aus Kanada, weil es dort zu einem Stromausfall in einer Ölsand-Anlage gekommen war. Der Goldpreis erholt sich etwas von dem jüngsten Rutsch. Die Feinunze wird mit 1.257 Dollar bezahlt und damit 1,2 Prozent höher als zum Vortagsschluss. Im Tagestief am Dienstag war Gold bereits auf 1.240 Dollar gefallen. Teilnehmer sehen in den Gewinnen nicht mehr als eine reine Gegenbewegung nach den starken Verlusten der vergangenen Wochen.

FINANZMARKT USA

Wenig verändert - Die Wall Street kann anfängliche Gewinne nicht halten. Dass die Mai-Daten zu den Auftragseingängen besser als erwartet ausfielen, stützt die Aktienkurse nicht. Die Unsicherheit wegen der Handelskonflikte schwelt weiter im Hintergrund. Aktien des Energiesektors gehören mit einem durchschnittlichen Plus von 0,9 Prozent zu den führenden Gewinnern, obwohl sich die Ölpreise von ihren Tageshochs schon wieder entfernt haben. Im Dow steigen Exxon Mobil und Chevron um 0,6 und 0,9 Prozent. Chesapeake Energy gewinnen bei lebhaften Umsätzen 1,8 Prozent. Am übrigen Markt springen Micronet Enertec Technologies um gut 29 Prozent nach oben, nachdem berichtet wurde, dass BNN Technology im vergangenen Monat einen Anteil von knapp 15 Prozent an dem Raumfahrt- und Rüstungskonzern erworben hat. Herman Miller klettern um gut 10 Prozent, nachdem der Möbelhersteller die Markterwartungen übertroffen hat. Tesla bauen ihre Vortagsverluste kräftig aus. Die Aktie hatte nach frühen Gewinnen ins Minus gedreht, nachdem über das Ausscheiden des Chef-Ingenieurs Doug Field berichtet worden war. Die Titel verlieren weitere 5 Prozent.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fester - Positiv wurde gesehen, dass sich die Unionsparteien in Berlin auf einen Kompromiss im Migrationsstreit geeinigt haben. Von dieser Seite gibt es zunächst Entwarnung, mehr allerdings nicht. Die Stimmung kann auch aus anderen Gründen schnell wieder drehen. Denn der Handelsstreit hängt weiter wie ein Damoklesschwert über den Aktienmärkten. Für einen Kurseinbruch von 8,1 Prozent bei Glencore sorgte die Angst vor einer Strafzahlung in den USA. Allianz gewannen nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms 3,2 Prozent. Gefragt waren auch die als defensiv geltenden Versorger: Für Eon ging es 2,4 Prozent nach oben, RWE gewannen 3,9 Prozent. Anleger mögen, dass deren Geschäftsmodell vom Handelsstreit kaum betroffen ist. Für Merck ging es 0,8 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat ein Strategie-Update zum Geschäftsbereich Performance Materials vorgestellt. Der angeschlagene Bereich soll wieder auf Wachstum getrimmt werden. Die Grenke-Aktie legte nach der erhöhten Prognose um 3,4 Prozent zu. Das Unternehmen geht für 2018 nun von einem Wachstum im Neugeschäft Leasing von 18 bis 22 Prozent aus nach zuvor 16 bis 20 Prozent. Steinhoff haussierten um 38 Prozent auf 0,12 Euro. "Das haben nur Presseberichte losgetreten", sagte ein Händler mit Verweis auf Manager-Magazin und Handelsblatt. Nach Auswertung des Halbjahresberichts sei man trotz der befürchteten Abschreibungen auf einen Buchwert von 58 Cent je Aktie gekommen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.23 Uhr Mo, 17.22 Uhr % YTD EUR/USD 1,1647 +0,10% 1,1649 1,1595 -3,1% EUR/JPY 128,79 -0,15% 129,30 128,49 -4,8% EUR/CHF 1,1560 -0,03% 1,1578 1,1545 -1,3% EUR/GBP 0,8842 -0,15% 0,8857 1,1315 -0,5% USD/JPY 110,59 -0,24% 111,01 110,80 -1,8% GBP/USD 1,3171 +0,23% 1,3151 1,3121 -2,5% Bitcoin BTC/USD 6.587,56 -0,6% 6.633,18 6.683,53 -51,8%

Im Euro-Dollar-Paar bewegt sich aktuell wenig. Mit einem Stand von 1,1650 Dollar zeigt sich die Gemeinschaftswährung minimal höher als am späten Montag.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend leichter - Neue Gründe für die abermaligen Verluste in Asien machten Händler nicht aus, der Handelsstreit zwischen den USA und China blieb der Störfaktor schlechthin. Es werde immer offensichtlicher, dass China mit der Abwertung des Renminbi (Yuan) auf die anrollenden US-Einfuhrzölle reagiere, hieß es im Handel. Der stetig fallende Yuan könnte eine Abwertungsspirale von Währungen aus anderen Schwellenländern nach sich ziehen und belastete daher die Aktienmärkte der Region. Im Hongkong sank der HSI um 1,5 Prozent, der Composite in Schanghai drehte dagegen 0,4 Prozent ins Plus nach zwischenzeitlichen Verlusten von über 1,0 Prozent. Für etwas Beruhigung sorgten Aussagen des chinesischen Notenbankpräsidenten Yi Gang, die vor allem die Finanzwerte in China stützten. Der Renminbi solle weitgehend stabil auf einem vernünftigen Niveau gehalten werden. In Taipeh auf Taiwan schlug der Markt die entgegengesetzte Richtung ein, der Taiex verlor 0,6 Prozent und schloss annähernd auf Tagestief. Der Technologiewert HTC stürzte um 6,7 Prozent auf ein frisches Dreijahrestief ab. Laut Berichten soll ein Viertel der Belegschaft abgebaut werden. Gegen den Trend rückte der NZX-50 in Wellington auf Neuseeland auf ein weiteres Allzeithoch auf Schlusskursbasis vor. Viele auf Neeuseeland gelistete Unternehmen seien weniger abhängig von globalen Faktoren, daher führe die Index ein Eigenleben in der Region, hieß es.

Unter den Einzelwerten sanken China Mobile im späten Hongkonger Geschäft um 1,9 Prozent. Das Unternehmen wird wohl ein Opfer des Handelskonflikts zwischen den USA und China werden. Der chinesische Mobilfunkanbieter soll keine Lizenz für Geschäfte in den USA erhalten. Der Reedereititel Orient Overseas zog derweil um 1,7 Prozent an, nachdem Cosco das Unternehmen übernommen hatte. Cosco Shipping Holdings sanken um 3,3 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Eurex-Clearing OTC-Marktanteil bei Zinsswaps steigt auf 8 Prozent

Die Deutsche Börse macht im außerbörslichen Clearing von Euro-Zinsswaps Fortschritte. Im Juni stieg das an der Eurex durchschnittlich täglich geclearte Volumen im Zinsderivatesegment auf 67 Milliarden Euro nach 8 Milliarden Euro im Vorjahr. Das ausstehende Nominalvolumen lag bei 7,2 Billionen Euro nach 1,5 Billionen Euro im Juni 2017.

Tui erweitert Flotte von Hapag-Lloyd Cruises um neues Schiff

Der Touristikkonzern Tui baut seine Kreuzfahrtflotte weiter aus. Die Hamburger Tochtergesellschaft Hapag-Lloyd Cruises erhält ein weiteres Expeditionsschiff der Hanseatic-Klasse, das im zweiten Kalenderquartal 2021 in die Flotte aufgenommen werde, wie die Tui Group mitteilte. Über finanzielle Details wurde Stillschweigen vereinbart.

Deutsche Autoindustrie will Vergeltung im Fall von US-Strafzöllen

Sollte US-Präsident Donald Trump Strafzölle auf den Import von Autos verhängen, verlangt die deutsche Autoindustrie eine geschlossene Antwort Europas. "Falls es doch zu einseitigen Zollerhöhungen seitens der USA kommen sollte, muss auch eine Gegenreaktion erfolgen", forderte der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Bernhard Mattes.

Brenntag kauft in Kanada zu

Der Chemikalienhändler Brenntag will seine Präsenz in Kanada ausbauen. Dazu soll das Chemiedistributionsgeschäft der Canada Colors and Chemicals Ltd (CCC)übernommen werden, teilte das Unternehmen mit. Angaben zum Preis wurden nicht gemacht. "Mit der Übernahme von CCC stärkt Brenntag seinen Fokus und erhöht seine Leistungsfähigkeit in den Spezialitätenbereichen Life Science und Material Science", wird Vorstandsvorsitzender Steven Holland in einer Mitteilung zitiert.

Carl Zeiss Meditec hebt Umsatzprognose an

