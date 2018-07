Die Deutsche Bank hat derzeit wahrlich genug offene Baustellen. Nicht zuletzt der missglückte Stresstest der US-Tochter vergangene Woche zeigt, dass Veränderungen bitter nötig sind. Doch es gibt auch einen Lichtblick für das größte deutsche Finanzinstitut - und dieser liegt im hohen Norden. In einem Interview mit Bloomberg zeigte sich Jan Olsson, Chef der Deutschen Bank in den nordischen Ländern, von den Geschäften in Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland äußerst angetan. Für die Deutsche ... (Achim Graf)

