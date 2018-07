B2Gold hat am Dienstag formal mehr als 1 % gewonnen. Dies sieht auf den ersten Blick gut aus. Dennoch trüben sich die Vorzeichen nach Meinung von Charttechnikern und auch von technischen Analysten derzeit ein. Denn die Aktie hat binnen eines Monats annähernd 6 % abgegeben. In sechs Monaten war es gar um gut 11 % nach unten gegangen und seit Jahresanfang um fast 14 %. Die Zeichen also sind abwärts gerichtet. Wenn der Wert nun auch noch die Marke von 2,16 Euro nach unten durchkreuzt, würde ein ... (Moritz von Betzenstein)

