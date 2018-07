Immobilienkredite werden immer größer und bald wohl auch teurer. Das macht Baufinanzierungen riskanter. Und auch die Bauarbeiten sind gespickt mit Risiken. Wie Hauskäufer Haus und Darlehen absichern sollten.

Wer aktuell oder in naher Zukunft den Kauf einer Immobilie plant, muss mittlerweile mit höheren Finanzierungkosten rechnen. Zwar schloss Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank, Zinserhöhungen vor dem Sommer 2019 aus. Eine Umfrage des Beratungsunternehmens EY unter 120 Banken legt jedoch die Vermutung nahe, dass die Kreditinstitute Zinserhöhungen schon vorziehen. Vier von fünf Banken rechnen mit einem Anstieg der Bauzinsen innerhalb von zwölf Monaten. Für Hauskäufer und Bauherren bedeutet nichts anderes, als das die Zeit der historisch günstigen Immobilienfinanzierung zu Ende geht.

Für Immobilienkäufer gehen mit steigenden Zinsen gleich mehrere Risiken einher. Zum einen werden Baufinanzierungen teurer, was wiederum auch der Anstieg der Immobilienpreise bremsen dürfte. Zudem schmälert ein Anstieg der Inflation die Spielräume im Portemonnaie. In der Gesamtkonstellation steigen die Ausgaben für die Finanzierung einer Immobilie, während die Sicherheiten (Eigenkapital, Einkommen, Immobilienwert) abnehmen. Dauert solch eine Entwicklung an, könnten Hauskäufer auf der Suche nach einer Anschlussfinanzierung in den nächsten Jahren in Schwierigkeiten geraten.

Neben dem Zinsrisiko gibt es auch noch zahlreiche Lebensrisiken, die eine Baufinanzierung und damit den Erhalt des Eigenheims gefährden können. Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Tod eines Hauptverdieners im Haushalt gehören ebenso dazu wie Unfälle und Unwetterschäden auf der Baustelle. Wer bei einer Baufinanzierung diese Risiken ausblendet und Pech hat, kann viel Geld und schlimmstenfalls sogar seine Immobilie verlieren. So minimieren Sie die Risiken beim Hausbau:

Eigenkapital senkt Finanzierungsrisiko

Die Grundregel für jede Immobilienfinanzierung ist einfach: Niemals ohne Eigenkapital. Das Geld, das Sie aus eigener Tasche in den Immobilienkauf stecken, senkt nicht nur die Kreditraten, sondern ist zugleich Risikopuffer. Banken finanzieren eine Immobilie nur höchst ungern und nur bei hohen Einkommen zu einhundert Prozent. Sie wollen sicherstellen, dass im Fall eines Zahlungsausfalls der Verkaufserlös der Immobilien so hoch ist wie die verbliebene Kreditsumme. Je niedriger die Beleihungsgrenze, desto weniger riskant ist ein Kredit für die Bank - und desto niedriger fallen Zinssatz und Monatsrate aus.

Wer 20 bis 30 Prozent des Kaufpreises durch Eigenkapital abdeckt, hat nicht nur eine Sicherheit gegenüber der Bank, sondern auch noch Spielräume für eventuell nötige weitere Kredite. Die können teilweise im Grundbuch als nachrangige Darlehen vermerkt werden. Solche Finanzierungsspielräume senken das Risiko unvorhergesehener Bau- und Sanierungskosten und verhindern in der Regel, dass Hauseigentümer nach einem Notverkauf noch auf Schulden sitzen bleiben.

Hohe Tilgung

Kaum ein Hauskäufer schafft es, den ersten Immobilienkredit innerhalb der Zinsbindungsfrist vollständig zu tilgen. Es kommt also nach zehn oder mehr Jahren zu einer sogenannten Anschlussfinanzierung - bei der bisherigen oder einer anderen Bank. Wer bis zu diesem Zeitpunkt nur wenig seines bisherigen Kredits getilgt hat, muss erneut einen hohen Kredit zu dann womöglich deutlich höheren Zinsen aufnehmen. Das treibt die monatlichen Raten in die Höhe. Deshalb ist eine schon anfänglich hohe Tilgung von drei Prozent oder mehr ratsam, die die Restschuld bis zum Ende der Zinsbindungsfrist minimiert. Auch die in vielen Kreditverträgen üblichen Sondertilgungen erleichtern eine Anschlussfinanzierung. Generell gilt aber auch: Gehen Sie mit der Monatsrate und Sondertilgungen nicht bis an die Schmerzgrenze, es müssen noch Spielräume bleiben.

Lange Zinsbindung

Mehr Finanzierungssicherheit beschert auch eine möglichst lange Zinsbindungsfrist. Offenbar stellen sich immer mehr Menschen auf drohende Zinserhöhungen ein: Bei den üblichen Annuitätendarlehen sind neuerdings Zinsbindungsfristen von durchschnittlich rund 14 Jahren derzeit üblich, wie der Baufinanzierer Dr. Klein festgestellt hat. 2010 waren es noch zehn Jahre. Der Vorteil langer Zinsbindungsfristen liegt in der Planungssicherheit. Die Raten bleiben kalkulierbar, auch wenn sich das Zinsumfeld deutlich ändert. Erst bei einer Anschlussfinanzierung - dann aber mit deutlich niedrigerer Restschuld - kommen gestiegene Zinsen zum Tragen.

Wer das Zinsänderungsrisiko ganz ausschließen will, muss auf ein Volltilgerdarlehen setzen, bei dem die Kreditzinsen bis zur vollständigen Abzahlung des Darlehens schon bei Vertragsschluss feststehen. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...