Finanzminister Scholz legt seinen Haushaltsplan für das kommende Jahr vor. Von der Opposition kommt scharfe Kritik - Ärger droht auch mit den USA.

Im Streit mit US-Präsident Donald Trump über die Höhe der deutschen Militärausgaben sorgt Bundesfinanzminister Olaf Scholz mit seinen Haushaltsplänen für weiteren Zündstoff. Der neue Etatentwurf aus Scholz' Ministerium für 2019 sieht zwar eine kräftige Steigerung des Militärhaushalts um rund vier Milliarden Euro auf 42,90 Milliarden Euro vor, wie am Dienstag aus Regierungskreisen verlautete.

Damit steigt die sogenannte Nato-Quote für die Verteidigungsmittel aber nur auf 1,31 Prozent von 1,24 Prozent und sinkt danach bis 2022 wieder auf 1,23 Prozent. Trump beklagte sich einem Zeitungsbericht zufolge in einem Brief an Kanzlerin Angela Merkel über die niedrigen deutschen Wehrausgaben und warf ihr vor, Versprechen nicht einzuhalten.

Ursprünglich hatte Deutschland in der Nato zugesichert, seine Militärausgaben in den nächsten Jahren in Richtung zwei Prozent zu erhöhen. Inzwischen ist aber in der Bundesregierung und von Merkel nur noch von einer Quote von 1,5 Prozent bis 2024 die Rede. Trump schrieb laut "New York Times" an Merkel von wachsender Frustration in den Vereinigen Staaten, dass einige Verbündete ihre Ausgabe nicht wie versprochen erhöht hätten.

