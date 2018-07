Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Industrie erhält mehr Aufträge als erwartet

Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im Mai besser als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Handelsministeriums stieg er gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten lediglich unveränderte Auftragseingänge prognostiziert. Den für April zunächst gemeldeten Rückgang um 0,8 Prozent revidierten die Statistiker zudem auf 0,4 Prozent. Der Ordereingang für langlebige Wirtschaftsgüter sank um revidiert um 0,4 (vorläufig: 0,6) Prozent.

Zahl der befristeten Arbeitsverträge in Deutschland auf neuem Höchststand

Die Zahl der befristeten Arbeitsverträge hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. 2017 gab es rund 3,15 Millionen befristet Beschäftigte, das waren 8,3 Prozent der Arbeitnehmer, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Demnach waren fast 1,6 Millionen Verträge nach betrieblichen Angaben sachgrundlos befristet - also rund jeder zweite befristete Arbeitsvertrag.

Deutscher Automarkt wächst kräftig im Juni

In Deutschland wurden im Juni 341.308 Pkw neu zugelassen, ein Plus von 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Damit legten die Neuzulassungen im ersten Halbjahr um 2,9 Prozent zu, wie das Kraftfahrtbundesamt (KBA) mitteilte.

EZB: Zentralbanken kaufen im Juni netto weniger Covered Bonds

Die Zentralbanken des Eurosystems haben ihr monatliches Ziel für den Nettoankauf von Anleihen im Juni erfüllt, wobei die Bestände an Covered Bonds langsamer wuchsen als im Vormonat. Nach einer Mitteilung der EZB erhöhten sie ihre Wertpapierbestände um insgesamt 31,231 (Mai: 31,613) Milliarden Euro. Das Volumen der fällig gewordenen Anleihen belief sich auf 15,921 (8,305) Milliarden Euro.

EZB: Zentralbanken kaufen in Vorwoche weniger

Die Zentralbanken des Euroraums haben ihre Wertpapierkäufe in der Woche zum 29. Juni 2018 deutlich reduziert. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitteilte, stieg das Volumen in allen Wertpapierkategorien um 2,836 (Vorwoche: 8,858) Milliarden Euro. Die Wochendaten sind von der wechselnden Marktliquidität beeinflusst, der sich die Zentralbanken anpassen.

Massive Kritik im EU-Parlament an Gipfelbeschlüssen zu Migration

Im Europaparlament ist fraktionsübergreifend massive Kritik an den Ergebnissen des EU-Gipfeltreffens von vergangener Woche laut geworden. Redner verschiedener Parteien kritisierten, dass wieder keine Reform des Asylsystems in der EU erreicht worden sei. In der Asylpolitik hätten sich die Staats- und Regierungschefs der EU wieder "nicht zusammenreißen" können, sagte der Vorsitzende der sozialdemokratischen Fraktion, Udo Bullmann (SPD). "Das ist ein Skandal."

Juncker: Migrationskompromiss der Union vermutlich mit EU-Recht vereinbar

Der zwischen CDU und CSU vereinbarte Kompromiss zur Migrationspolitik ist nach Einschätzung des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker "auf erste Sicht" mit EU-Recht vereinbar. Er habe den Kompromiss allerdings noch nicht im Detail studieren können, fügte Juncker am Dienstag vor Journalisten im Straßburger Europaparlament hinzu. Auch wisse er nichts über eine Vereinbarung im Bundeskabinett.

Kanzleramt schaut Seehofer in Asylpolitik auf die Finger

Nach der Einigung im Asylstreit zwischen CDU und CSU soll nun alles ganz schnell gehen. Innenminister Horst Seehofer werde "in den nächsten Stunden und Tagen mit den hauptbetroffenen Ländern intensiv sprechen", erklärte Kanzleramtschef Helge Braun. Das Kanzleramt werde das "intensiv unterstützen".

Koalitionsspitzen beraten im Kanzleramt über Asylpolitik

Die Spitzen von CDU, CSU und SPD sind im Kanzleramt zu Gesprächen über die Asylpolitik zusammengekommen. Thema ist der nach langem Streit erzielte Kompromiss der Unionsparteien, der unter anderem Transitzentren an der Grenze zu Österreich und die Zurückweisung bestimmter Flüchtlinge vorsieht. In der SPD wurde die Einigung zurückhaltend beurteilt.

SPD-Fraktion plant Sondersitzung am Mittwochmorgen

Vor dem Hintergrund der Debatten um die Asylpolitik werden die Abgeordneten der SPD am Mittwochmorgen eine Sondersitzung abhalten. "Eine Sondersitzung der SPD-Bundestagsfraktion wird morgen, Mittwoch 4. Juli um 07:30 Uhr stattfinden", kündigte die Fraktion an. Nach der Einigung der Unionsparteien auf einen Kompromiss im Asylstreit wollten die Koalitionsspitzen zuvor am Dienstagabend das weitere Vorgehen beraten.

Seehofer reist am Donnerstag nach Österreich

Nach der Einigung von CDU und CSU zur Einrichtung von Transitzentren für Flüchtlinge an der Grenze zu Österreich wird Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bereits am Donnerstag nach Wien reisen. Seehofer werde mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zusammenkommen, meldete die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf das Kanzleramt in Wien. Auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache von der rechtspopulistischen FPÖ sowie Österreichs Innenminister Herbert Kickl (ebenfalls FPÖ) werden demnach bei dem Gespräch dabei sein.

Berliner Senat beschließt Ende von sachgrundlosen Befristungen

Das Land Berlin macht Schluss mit sogenannten sachgrundlosen Befristungen. Der rot-rot-grüne Senat beschloss, künftig im öffentlichen Dienst und bei Betrieben, an denen das Land mehrheitlich beteiligt ist, keine solchen Arbeitsverträge mehr abzuschließen, wie die Senatsverwaltung für Finanzen mitteilte. Die Landesregierung folgte damit einer Aufforderung des Abgeordnetenhauses vom November 2017.

Oberste Richterin Polens verweigert Entlassung durch Staatspräsidenten

Wenige Stunden vor ihrer geplanten Zwangspensionierung trotzt die Oberste Richterin Polens der Regierung und weigert sich, ihren Posten aufzugeben. Sie werde nicht den Hut nehmen, sagte Malgorzata Gersdorf dem Privatsender TVN24. "Ich fühle mich als Präsidentin bis 2020." Gersdorf ist für den Nachmittag in den Präsidentenpalast einbestellt, um ihre Entlassungsurkunde entgegenzunehmen. Vor Studenten an der Universität Warschau sprach sie von einer "Säuberung" am Obersten Gericht durch die nationalkonservative Regierung.

US-Senatoren treffen russischen Außenminister in Moskau

Vor dem Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump mit Russlands Präsident Wladimir Putin sind republikanische US-Senatoren in Moskau mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zusammengekommen. Er gehe davon aus, dass es besser für die Welt sei, wenn die USA und Russland ein besseres Verhältnis hätten, sagte Senator Richard Shelby bei dem Treffen im russischen Außenminsterium.

Verlierer der türkischen Präsidentschaftswahl will CHP-Chef werden

Nach seiner klaren Niederlage bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei will der Oppositionspolitiker Muharrem Ince den Vorsitzenden der linksnationalistischen CHP aus dem Amt drängen und selbst die größte Oppositionspartei des Landes anführen. Er wolle sich bei einem Sonderparteitag für das Amt des Vorsitzenden zur Wahl stellen, sagte Ince im türkischen Fernsehen.

Malaysias Ex-Regierungschef im Zuge von Korruptionsermittlungen festgenommen

Malaysias erst kürzlich abgewählter Regierungschef Najib Razak ist im Zuge der gegen ihn laufenden Korruptionsermittlungen festgenommen worden. Beamte der Anti-Korruptions-Kommission MACC nahmen den 64-Jährigen in seinem Anwesen in der Hauptstadt Kuala Lumpur fest, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Ermittlerkreisen erfuhr. Nach Angaben der Ermittler wurde Najib in die Zentrale der MACC gebracht und soll am Mittwoch vor Gericht angeklagt werden.

Frankreich nimmt gut 130 Flüchtinge von Lifeline und Aquarius auf

Frankreich nimmt gut 130 Flüchtlinge von den beiden Rettungsschiffen Lifeline und Aquarius auf. Die Menschen sollen Malta und Spanien bald verlassen, wie die Flüchtlingsbehörde Ofpra mitteilte. Dabei handele es sich überwiegend um Staatsbürger der afrikanischen Länder Eritrea und Sudan, die gute Chancen auf Asyl hätten.

Ruhani: US-Boykott-Pläne für iranische Ölproduktion sind "Phantasie"

Irans Präsident Hassan Ruhani hat US-Pläne zum Boykott der iranischen Ölproduktion als "unbegründete Phantasie" bezeichnet. Ankündigungen aus Washington, Irans Einnahmen aus den Ölverkäufen "auf Null zu reduzieren", seien übertriebene Aussagen, die sich niemals realisieren ließen, sagte Ruhani. Ein solches Szenario käme einer imperialistischen Politik gleich, die das internationale Recht breche.

USA

Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Juni -0,4% gg Mai

Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Juni +4,1% gg Vorjahr

ISM New York: Business Index Juni 55,0 (Mai: 56,4)

