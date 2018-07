Straubing (ots) - Während des Prozesses hat sich die Hoffnung der Hinterbliebenen schon zerschlagen, der gesamte NSU-Komplex und seine Hintergründe könnten aufgeklärt werden. Viele Fragen wurden nicht beantwortet. Die Rolle der Sicherheitsbehörden bleibt nebulös. Doch das Gericht konnte gar nicht sämtliche Erwartungen erfüllen. Es muss nun alles, was es in den vielen Sitzungen gehört und gesehen hat, nüchtern bewerten und auch Zschäpes Schlusswort berücksichtigen. Wie glaubwürdig sind ihre Reue, ihr Bedauern, ihr Mitgefühl für die Angehörigen und ihre Distanzierung vom Rechtsextremismus? Auch bei besonders abscheulichen Verbrechern und in Zschäpes Fall gilt: Im Zweifel für die Angeklagte. Wie auch immer das Urteil ausfällt: Fortsetzung vor dem Bundesgerichtshof nicht ausgeschlossen.



