Die Grünen haben an die SPD appelliert, die Einigung von CDU und CSU zu sogenannten Transitzentren im Asylstreit abzulehnen. "Ich kann die SPD nur auffordern, dazu heute nicht die Hand zu reichen", sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt am Dienstag im Bundestag. "Wenn die SPD dem zustimmt, dann wird sie bis zum Ende der Legislaturperiode nichts anderes sein als eine lahme Ente." Es gebe nicht nur offene Fragen, wie SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles gesagt hatte. "Sondern hier sind wir in einer Situation, wo es darum geht, dass an den Grenzen Menschen zurückgewiesen werden sollen", sagte Göring-Eckardt.

CDU und CSU hatten sich auf sogenannte Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze geeinigt. Von dort sollen Asylbewerber, für deren Verfahren ein anderer EU-Staat zuständig ist, in diesen Staat zurückgebracht werden. Gibt es zwischen Deutschland und dem EU-Land keine Vereinbarung für eine beschleunigte Rückführung, ist vorgesehen, den Schutzsuchenden nach Österreich zurückzuschicken. Offen ist, ob Österreich mitmacht - und die SPD müsste auch zustimmen, um den Plan umzusetzen.

"Die CSU hat sich jetzt nochmal Zeit gekauft bis zur bayerischen Landtagswahl", sagte Göring-Eckardt. Das gehe zu Lasten von Geflüchteten, die häufig eine lange und schwierige Flucht hinter sich hätten. "Das hat auch nichts mehr mit Humanität zu tun", sagte sie. "An welcher Stelle will die SPD dann eigentlich noch einmal in irgendeiner Weise Forderungen durchsetzen oder in irgendeiner Weise Humanität und Ordnung umsetzen?"/ted/DP/she

