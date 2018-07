IRW-PRESS: 92 Resources Corp.: 92 Resources Corp. gibt die Aufnahme der Exploration im Lithiumkonzessionsgebiet Corvette in Quebec bekannt

Vancouver, 3. Juli 2018 - 92 Resources Corp. (das Unternehmen) (TSX.V: NTY) (OTCQB: RGDCF) (FWB: R9G2) freut sich, bekannt zu geben, dass die Feldcrews in das Konzessionsgebiet Corvette (das Konzessionsgebiet) in der Region James Bay in Quebec entsandt wurden und dort die Exploration aufgenommen haben. Das Konzessionsgebiet befindet sich zu 100 Prozent im Besitz des Unternehmens.

Das auf Lithium ausgerichtete Explorationsprogramm setzt sich aus zwei Hauptkomponenten zusammen: Schlitzprobenahmen in den Pegmatiten CV1 und CV2 und die Prospektion zusätzlicher Ziele. Die Schlitzprobenahmen werden Informationen über den Gehalt entlang der Mächtigkeit liefern und ein umfassenderes Verständnis der mineralisierten Zonenbildung sowie des Gesamtpotenzials der Pegmatitkörpers ermöglichen. Die Prospektionen werden sich auf die Streichlänge der Pegmatite CV1 und CV2 sowie auf regionale Zielgebiete konzentrieren, die bei historischen Arbeiten und der Überprüfung von Satellitenbildern identifiziert wurden. Das grundlegende Ziel der Bodenarbeiten besteht darin, das Verständnis der im Konzessionsgebiet vorhandenen spodumenhaltigen Pegmatite zu fördern und den Grundstein für eine bevorstehende erste Bohrkampagne zu legen. Die Explorationen werden von Dahrouge Geological Consulting Ltd. aus Edmonton (Alberta) durchgeführt.

Das Konzessionsgebiet Corvette befindet sich innerhalb des Grünsteingürtels Lac Guyer in der Region James Bay (Quebec), der als Teil des größeren Grünsteingürtels La Grande gilt. Das Konzessionsgebiet wurde auf Grundlage einer historischen Beobachtung von Spodumen in einem der Claims erworben. Das Unternehmen hat im Herbst 2017 vor Ort zwei spodumenhaltige Pegmatite (CV1 und CV2) entdeckt, die subparallel und in unmittelbarer Nähe zu den Proben liegen, die Analysewerte von 3,48 % Li2O bzw. 1,22 % Li2O lieferten (siehe Pressemeldung vom 5. Oktober 2017). Das Größenpotenzial auf Grundlage des Oberflächenausbisses ist ebenfalls ermutigend; der Pegmatit CV1 weist eine geschätzte Mächtigkeit von auf 5 bis 30 Metern und eine geschätzte Länge von 150 Metern auf.

Das Konzessionsgebiet Corvette birgt außerdem Potenzial für die Auffindung von Gold und auf den benachbarten Konzessionsgebieten, die entlang des gleichen geologischen Trends liegen, gibt es zahlreiche hochgradige Vorkommen. Gold steht zwar nicht im Fokus der Exploration, das Potenzial für Goldvorkommen im Konzessionsgebiet wird im Rahmen der regionalen Prospektionen dennoch geprüft.

Das aktuelle Feldprogramm bei Corvette wird voraussichtlich etwa eine Woche dauern; im Anschluss wird umgehend ein einwöchiges Prospektionsprogramm im Konzessionsgebiet Pontax, das ebenfalls in der Region James Bay Region in Quebec liegt, absolviert. Die Bodenarbeiten bei Pontax werden sich auf die zahlreichen Pegmatitziele, deren Spodumenpotenzial noch untersucht werden muss, sowie auf die neuen Goldziele, die bei der kürzlich abgeschlossenen, hochauflösenden magnetischen helikoptergestützten Messung identifiziert wurden, konzentrieren. Die Explorationen bei Pontax werden voraussichtlich etwa eine Woche dauern.

Über 92 Resources Corp.

92 Resources Corp. ist ein Unternehmen für moderne Energielösungen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und den Ausbau strategischer und aussichtsreicher Projekte im Bereich der modernen Energien gerichtet ist. Zurzeit hat das Unternehmen vier primäre Projekte in Kanada: die Lithiumkonzessionsgebiete Corvette und Pontax in Quebec, das Frac-Sand-Konzessionsgebiet Golden in British Columbia und das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake in den Northwest Territories, auf das zurzeit Far Resources Ltd die Option hat.

Informationen gemäß NI 43-101

Darren L. Smith, M.Sc., P. Geol., von Dahrouge Geological Consulting Ltd., ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne des National Instrument 43-101, hat die Erstellung der technischen Informationen in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Adrian Lamoureux, President & CEO (Tel: 778-945-2950, E-Mail: adrian@92resources.com) oder besuchen Sie die Webseite www.92resources.com.

Für das Board of Directors

ADRIAN LAMOUREUX

Adrian Lamoureux, President & CEO

92 Resources Corp.

Suite 1400 - 1111 W. Georgia St.

Vancouver, BC, V6E 4M3

Tel: (778) 945 2950

www.92resources.com

Börsenkürzel: TSX.V: NTY

OTCQB: RGDCF

Frankfurt: R9G2 (WKN: A11575)

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen, zu denen auch Aussagen zu unseren Plänen, Absichten und Erwartungen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, zählen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind anhand von Begriffen wie prognostiziert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen - unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen - bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen , die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43883

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43883&tr=1

