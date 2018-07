Über Fura Gems

Fura Gems Inc. ist ein Schmucksteinbergbau- und Marketingunternehmen, das sich mit dem Abbau, der Exploration und Akquisition von Edelsteinlizenzen befasst. Furas Hauptsitz befindet sich in Toronto, Kanada, und der Sitz der Hauptverwaltung ist im Almas Tower in Dubai. Fura wird an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "FURA" gehandelt.

Fura beschäftigt sich mit der Exploration von Ressourcenliegenschaften in Kolumbien und besitzt eine 76 Beteiligung an der Smaragdmine Coscuez in Boyacá, Kolumbien. Ein weiterer Geschäftsbereich von Fura sind die Exploration und der Abbau von Rubinen in Mosambik durch eine 80%-Effektivbeteiligung an vier Rubinlizenzen (4392, 3868, 3869 und 6811).

Dev Shetty, CEO of Fura Gems discusses how the company ethically sources their gems and the future of Fura Gems on Nasdaq TV.

