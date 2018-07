Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Glencore auf "Outperform" mit einem Kursziel von 410 Pence belassen. Das US-Justizministerium verlangt von der US-Tochter des Bergbaukonzerns die Vorlage von Dokumenten und anderen Unterlagen. Hierbei geht es um Geschäfte der Gruppe im Kongo, in Nigeria und Venezuela. Die Untersuchung durch die Justiz bringe zusätzliche Unsicherheit in das Investment Glencore, hieß es hierzu in einer am Dienstag vorliegenden Studie der Bank RBC. Aus Bewertungssicht sei die Aktie attraktiv, aber sie sei zunehmend anfällig für schlechte Nachrichten. Es gebe bislang zwar keine Details; die Untersuchung beziehe sich aber auf die Geschäfte von Glencore in gleich drei Staaten und scheine folglich gründlich zu sein. Investoren sollten mit Blick auf Glencore Vorsicht walten lassen./bek/mis Datum der Analyse: 03.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0087 2018-07-03/19:46

ISIN: JE00B4T3BW64