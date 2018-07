Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Hapag-Lloyd nach einer Gewinnwarnung von 41 auf 36 Euro gesenkt. Analyst Andy Chu sieht damit nach dem Kurseinbruch aber weiterhin reichlich Luft nach oben und bestätigte seine Einstufung "Buy". Er habe seine Schätzungen für die Reederei gesenkt, um den gestiegenen Energie- und Charterkosten Rechnung zu tragen, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da die Frachtraten aber ihren Tiefpunkt erreicht haben oder in Kürze erreichen dürften, bleibe er positiv für die Aktien gestimmt./mis/ck Datum der Analyse: 03.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0091 2018-07-03/19:50

ISIN: DE000HLAG475