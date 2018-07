PEINE GmbH: Kapitaldienst zum 5. Juli 2018 verschoben DGAP-Ad-hoc: PEINE GmbH / Schlagwort(e): Anleihe PEINE GmbH: Kapitaldienst zum 5. Juli 2018 verschoben 03.07.2018 / 19:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PEINE GmbH Wilhelmshaven Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Die PEINE GmbH informiert über die Mitteilung des gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger betreffend die Geltendmachung von Ansprüchen hinsichtlich der 8,0% Unternehmensanleihe 2013/2018 (ISIN DE000A1TNFX0 - WKN A1TNFX) Wilhelmshaven, 3. Juli 2018. Der gemeinsame Vertreter der Anleihegläubiger hat der PEINE GmbH heute mitgeteilt, dass er (a) seit dem 5. Juli 2017 entstandene und am 5. Juli 2018 fällig werdende Zinsansprüche und (b) am 5. Juli 2018 fällig werdende Rückzahlungsansprüche jedenfalls bis zum 30. September 2018 nicht ernstlich geltend machen werde (tatsächliche Stundung zur Vermeidung einer Fälligkeit nach § 17 Abs. 2 InsO im Sinne der höchstrichterlichen Rechtsprechung). Darüber hinaus sehe er bis zum 30. September 2018 von der Ausübung von Kündigungsrechten gemäß den Anleihebedingungen im Rahmen der gefassten Beschlüsse ab und betrachte bis zum 30. September 2018 die Anleihegläubiger von der Geltendmachung etwaiger Kündigungsrechte im Rahmen der gefassten Beschlüsse als ausgeschlossen. Die Mitteilung des gemeinsamen Vertreters bewirkt, dass zum 5. Juli 2018 keine Zahlungen an die Anleihegläubiger erfolgen. In der Abstimmung ohne Versammlung im Zeitraum von Montag, den 4. Juni 2018, 0:00 (MESZ), bis Mittwoch, den 6. Juni 2018, 24:00 Uhr (MESZ), hatten die Anleihegläubiger mit der erforderlichen Mehrheit insbesondere die Verlängerung der Laufzeit der Anleihe um weitere fünf Jahre sowie die Anpassung des Zinssatzes auf jährlich 2,0% beschlossen. Wenn und soweit der Vollzug dieses Beschlusses bis einschließlich 9. Juli 2018, dem Ende der gesetzlichen Anfechtungsfrist, einer gesetzlichen Vollzugssperre unterliegt, würde die Anleihe zum ursprünglichen Fälligkeitstermin am 5. Juli 2018 fällig. Eine Rückzahlung der Anleihe am 5. Juli 2018 würde die mehrheitlich gefassten Beschlüsse der Gläubiger jedoch hinfällig werden lassen, auch wenn keiner der Gläubiger Anfechtungsklage erhebt. Die PEINE GmbH geht derzeit davon aus, dass der Beschluss der Gläubiger im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zeitnah vollzogen werden kann. PEINE GmbH Die Geschäftsführung 03.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PEINE GmbH Rheinstr. 49 26382 Wilhelmshaven Deutschland Telefon: 04421 484-0 Fax: 04421 484-238 E-Mail: info@peinegmbh.com Internet: www.peinegmbh.com ISIN: DE000A1TNFX0 WKN: A1TNFX Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 701397 03.07.2018 CET/CEST

