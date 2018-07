Ein brüllender Chef, Überstunden bis zum Abwinken und als Arbeitplatz ein riesiges Zelt auf einem Parkplatz: Angestellte des Elektroauto-Pioniers Tesla mussten in den letzten Wochen einiges in Kauf nehmen, um nach vielen Pannen das Ziel zu erreichen, in einer Woche 5000 Fahrzeuge des Hoffnungsträgers Model 3 zu produzieren. Wochenendschichten...

Den vollständigen Artikel lesen ...