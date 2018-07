Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät zum Verkauf von Solaris Bus & Coach S.A. an CAF DGAP-News: Willkie Farr & Gallagher LLP / Schlagwort(e): Verkauf/Verkauf Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät zum Verkauf von Solaris Bus & Coach S.A. an CAF 03.07.2018 / 21:07 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Am 3. Juli 2018 hat Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. ("CAF"), eine multinationale Unternehmensgruppe mit über 100 Jahren Erfahrung bei der Zulieferung von umfassenden Transportprodukten und dabei Technologieführer für hochwertige und nachhaltige Mobilität, mitgeteilt, ein strategisches Investment in Solaris Bus & Coach S.A. zu tätigen. Solaris, 1996 gegründet, ist ein global tätiger Zulieferer von konventionellen und elektrischen Bussen mit einer Präsenz in über 600 Städten in 32 Ländern. Mit einem jährlichen Umsatz von ca. EUR 450 Mio. hat Solaris zwei Produktionsstätten in Bolechowo und Sroda und beschäftigt 2.300 Arbeitnehmer. Der Vollzug der Transaktion unterliegt der Zustimmung der polnischen und deutschen Kartellbehörden und weiteren marktüblichen Bedingungen. Die Grundlage für den erfolgreichen Verkaufsprozess ist in der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Willkie und seiner polnischen Partnerkanzlei Sotysiski Kawecki & Szlzak ("SK&S") zu sehen. Das Willkie Team unter Leitung von Dr. Maximilian Schwab und Mario Schmidt (beide Corporate, Frankfurt) bestand aus den Partnern Patrick Meiisel (Steuerrecht, Frankfurt) und Susanne Zuehlke (Kartell- und Wettbewerbsrecht, Brüssel/Frankfurt), und den Associates: Matthias Schudlo, Lukas Nein und Andreas Sandberger (alle Corporate, Frankfurt). Willkie Farr & Gallagher LLP ist eine internationale Anwaltskanzlei mit mehr als 650 Anwälten mit Büros in New York, Washington, Houston, Paris, London, Mailand, Rom, Frankfurt am Main und Brüssel. Der Hauptsitz der Kanzlei ist in New York, 787 Seventh Avenue, Tel.: 001 212 728 8000. Das SK&S Team unter Leitung von Senior Partner Krzysztof Pawlisz (Corporate, Warschau) bestand aus den Partner Piotr Andrzejak (Steuerrecht, Warschau) und Krzysztof Kanton (Antitrust, Warschau), und den Associates Andrzej Motyka, Agnieszka Skowronek, Karol Skibniewski, Anna Bartosiewicz (alle Corporate, Warschau), Bartomiej Biay, Jdrzej Figurski (beide Steuerrecht, Warschau), Maciej Zwoliski (Litigation, Warschau), und Grzegorz Koguciuk (Antitrust, Warschau). SK&S, 1991 gegründet, beschäftigt aktuell mehr als 135 Anwälte und ist eine der führenden Kanzleien Polens, die sowohl polnische als auch ausländische Mandate berät. Frankfurt am Main, 3. Juli 2018 03.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 701411 03.07.2018

