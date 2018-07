FRANKFURT (Dow Jones)--Als sehr ruhig beschrieb ein Händler das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien am Dienstag. Aus den USA kamen am Abend keine Impulse mehr, denn dort schlossen die Börsen am Vortag des Independence Day drei Stunden früher als üblich.

Die Aktien der Automobilhersteller reagierten kaum auf die US-Absatzzahlen: Daimler legten 0,2 Prozent zu, BMW gaben 0,2 Prozent nach und VW zeigten sich unverändert.

Die Deutz-Aktie wurde dagegen 2 Prozent höher getaxt, nachdem das Unternehmen seinen Rückzug aus dem Joint Venture Deutz (Dalian) Engine in China angekündigt hatte.

=== XDAX* DAX Veränderung 21.00 Uhr 17.35 Uhr 12.307 12.349 -0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

July 03, 2018 15:03 ET (19:03 GMT)

