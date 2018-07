Es soll "schneller gehen für alle": Gesetzlich und privat Krankenversicherte sollen in Zukunft gleichberechtigt schneller an Arzttermine kommen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will kürzere Wartezeiten für alle Krankenversicherten durchsetzen. Zu oft bekomme ein Privatversicherter schneller einen Termin als ein gesetzlich Versicherter, sagte Spahn am Dienstagabend in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...