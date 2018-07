Wer wie Warren Buffett er ein Vermögen von 80 Milliarden Dollar durch schlaue Investitionen aufgebaut hat, weiß die eine oder andere Sache darüber, wie man am Aktienmarkt Geld verdient. Und im Gegensatz zu vielen anderen Fondsmanagern, Händlern und Investoren hat Buffett sein Vermögen mit einer relativ einfachen Strategie aufgebaut. Er kauft gerne Aktien guter Qualität zu niedrigen Preisen und hält sie dann über Jahrzehnte. Langfristig denken Buffetts langfristiger Investitionshorizont ist wahrscheinlich sein größter Vorteil gegenüber dem Markt. Während andere Investoren sich darauf konzentrieren, was in den nächsten fünf oder zehn Jahren passieren könnte, konzentriert sich Warren Buffett auf das, was ...

