Das Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH) ist eines von Japans prestigeträchtigsten internationalen Hotels und befindet sich in Shinjuku, Tokio. Ab Mitte Juli 2018 werden wir mit der Renovierung unserer zehn Gästezimmer mit Universal Design (35,5 Quadratmeter) im 30. Stock unseres Hotels beginnen. Drei neue Luxuszimmer mit Universal Design kommen neu hinzu: zwei Zimmer mit 47,0 und eines mit 67,4 Quadratmetern. Damit gibt es insgesamt 13 Zimmer mit Universal Design, die Mitte Dezember 2018 wiedereröffnet werden. Insgesamt werden für die Renovierung dieser 13 Zimmer mit Universal Design sowie vier weiteren allgemeinen Gästezimmern - ebenfalls im 30. Stock 400 Millionen JPY aufgewendet. Damit sollen Design und Funktionalität der Zimmer als Teil der langen und branchenführenden Erfolgsgeschichte unseres Hotels erhöht werden, um unterschiedlichsten Gästen den Zugang zu erleichtern.

Unsere aktuellen Gästezimmer mit Universal Design sind im Jahr 2002 entstanden. Ihre leichtere Zugänglichkeit und höhere Funktionalität ist in den letzten 16 Jahren bei einer großen Zahl verschiedener Gäste gut angekommen. Die aktuelle Runde von Renovierungen ist Teil der Strategie des Keio Plaza Hotels Tokyo, Gästen mit unterschiedlichen medizinischen oder sonstigen speziellen Bedürfnissen, die aber auch eine elegante Unterkunft in unserem Hotel möchten, besser zufriedenzustellen. Durch die Renovierungen vergrößern sich ferner die Badezimmer, und es kommen neue Möbel mit erhöhter Funktionalität hinzu, während die grundlegenden funktionellen Konzepte "abstimmbar" und "anpassbar", die gut angekommen sind, erhalten bleiben. Gleichzeitig werden für Gäste mit Sehbehinderungen spezielle Beleuchtungssysteme eingerichtet, und für Gäste mit Hörbehinderungen werden andere Spezialfunktionen geschaffen.

Seit seiner Teilnahme am "World Congress of Rehabilitation International" 1988 steht das Keio Plaza Hotel mit seinen verschiedenen Bestrebungen, den Gästen Anlagen und Services mit Universal Design zu bieten, an der Spitze der Hotelbranche. Die Renovierungen unserer Zimmer mit Universal Design sind so konzipiert, dass unsere Gäste bequem in unserem Hotel wohnen können und basieren auf den Auffassungen und Anregungen unserer Gäste mit Behinderungen. Sie umfassen Technologien und Services im Bereich Universal Design, die sich rasch weiterentwickeln.

