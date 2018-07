Der 2. Interpoma China International Congress & Exhibition fand vom 28. bis 29. Juni 2018 in Weihai, Provinz Shandong, statt. An zwei Tagen kamen rund 1000 Fachbesucher zur Messe, 650 Delegierte nahmen an dem Kongress teil, zu dem eine Reihe renommierter Referenten aus China und Übersee zu den Themen Apfelanbau, Lagerung und Vermarktung geladen waren. Zwei organisierte Touren...

Den vollständigen Artikel lesen ...