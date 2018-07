SPD-Schatzmeister Dietmar Nietan stellt den Amtsverbleib von Innenminister Horst Seehofer (CSU) in Frage. "Horst Seehofer und die CSU haben über eine Detailfrage einen monströsen Streit vom Zaun gebrochen. Sie haben Macht- und Parteiinteressen über das Land gestellt und damit der Demokratie schweren Schaden zugefügt", sagte Nietan dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochsausgaben).

"Dieses Verhalten muss man als das bezeichnen, was es ist: zutiefst verantwortungslos", fügte Nietan hinzu. "Ich frage mich, wie Horst Seehofer als Innenminister weitermachen will", so der Sozialdemokrat weiter. "Wer in dieser Weise für die Verfolgung seiner persönlichen Machtinteressen eine Staatskrise in Kauf nimmt, hat jede Autorität und Glaubwürdigkeit verloren. Niemand in der SPD wird dieses Schmierentheater vergessen."