Das "Handelsblatt" über den Kompromiss der Unionsparteien im Asylstreit:

"Dass Merkel und Seehofer in letzter Minute Deutschland vor einer schweren Staatskrise bewahrt haben, ist noch die beste Nachricht. Beide Seiten zahlen einen hohen Preis für diese Last-Minute-Einigung. Der Macht- und Autoritätsverlust der beiden Parteivorsitzenden ist so groß, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis in CDU und CSU eine Debatte über die Nachfolge von Merkel und Seehofer beginnt. Wie diese angeschlagene Regierung in Deutschland die Weichen für die Zukunft stellen soll, bleibt ein Rätsel. Der heftige Asylstreit zwischen CDU und CSU hat in den Augen vieler Bürger nicht nur die politische Kultur im Land vergiftet. Die Große Koalition wirkt bereits nach gut 100 Tagen Regierungszeit so abgewirtschaftet und kraftlos, dass man sich den im Koalitionsvertrag versprochenen Aufbruch nicht wirklich vorstellen kann."/yyzz/DP/tos

