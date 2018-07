"Die Welt" über den Brief von US-Präsident Donald Trump an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU):

"Was braucht es eigentlich noch, um Deutschland aus seiner militärpolitischen Verantwortungslosigkeit zu wecken? Wir leisten uns eine Bundeswehr, die kaum einsatzfähig ist, weil es an funktionierenden Schiffen, Flugzeugen und Panzern fehlt. Wir sind schlechte Partner und unternehmen wenig Anstrengungen, bis 2024 die versprochenen zwei Prozent des BIPs für Verteidigung auszugeben, selbst das Fernziel von 1,5 Prozent ist unsicher. Derweil regen sich die Deutschen auf, dass Trump blaue Briefe an die am wenigsten abwehrbereiten Verbündeten schickt. Deutschland ist in Sachen Verteidigung ein unsolidarischer Trittbrettfahrer, und Europa hat jahrelang die Warnungen der Amerikaner ignoriert, dass der Status quo nicht nachhaltig sei. Nun bekommen wir mit Trump die Quittung. Deshalb ist es höchste Zeit, vor unserer eigenen Tür zu kehren, anstatt allein die Amerikaner verantwortlich zu machen für den Zwist im westlichen Haus."/yyzz/DP/tos

