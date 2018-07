"Berliner Morgenpost" zu Löw:

"Nach der WM 1998 hat der DFB schon einmal so gehandelt und an Berti Vogts festgehalten. Schon beim nächsten Länderspiel, nach Reaktivierung von Stefan Effenberg und dem Gegurke auf Malta, stand man vor einem Scherbenhaufen. Es folgten Jahre des Rumpelfußballs mit Erich Ribbeck. Anfang September muss Deutschland im Nations Cup gegen Frankreich antreten. So ein Spiel gegen die Mannschaft der Stunde kann schiefgehen. Einen Kredit aber wird Löw nicht mehr bekommen. Gewinnt er, wird man vorsichtig bleiben. Auch die WM-Qualifikation lief ja blendend. Verliert er, geht die Personaldiskussion von vorn los. Vom DFB verschuldet."/yyzz/DP/he

